Marc Dupré dévoile un avant-goût de son prochain album et sa fille Stella réagit

Dans quelques jours, Marc Dupré lancera un nouvel album et partira en tournée pour présenter sa nouvelle musique.

Le 19 septembre, il montera sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, le chanteur a décidé de dévoiler quelques extraits de son nouvel opus.