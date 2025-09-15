Marc Dupré dévoile un avant-goût de son prochain album et sa fille Stella réagit

Début du contenu principal.
Dans quelques jours, Marc Dupré lancera un nouvel album et partira en tournée pour présenter sa nouvelle musique.
Le 19 septembre, il montera sur la scène de l’Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, le chanteur a décidé de dévoiler quelques extraits de son nouvel opus.
Dans la vidéo, le chanteur explique que d’ici son premier spectacle, il fera découvrir à ses fans des extraits de son nouvel album.
Le premier, Devant la rivière, a déjà suscité de vives réactions positives, laissant sentir que le public a bien hâte de le retrouver sur scène.
Cliquez sur le bouton jouer pour découvrir l'extrait.
Parmi les nombreux commentaires, on retrouve celui de sa fille Stella, visiblement très fière de son papa. Sous la nouvelle chanson, elle a écrit :
« Theeeeee best ever ❤️❤️ »
Plusieurs autres abonnés ont également partagé leurs premières impressions positives sur le morceau.
«Wow c'est vraiment bon 😍 j'ai trop hâte d'entendre ton nouvel album 😍»
«Marc ! 🔥🙌 C'est juste magnifique, vraiment ! Je dirais même que tu sors de ta zone de confort avec ces aigus délicieux 😘 Quel bonheur de t'entendre, merci !»
«😍wow J’en aurait pris encore c’est beau félicitations Marc ❤️»
En juillet dernier, Stella, la fille de Marc Dupré, a vécu une première expérience de spectacle solo intense et mémorable.
La chanteuse est montée seule sur scène lors du Festivoix de Trois-Rivières, un moment qu’elle chérira longtemps.
D’ailleurs, elle a été rejointe sur scène par son célèbre papa. Cliquez sur les flèches au centre de la photo pour voir le cliché.
Vous aimerez aussi: