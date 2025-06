Marc-Antoine Delage de Star Académie: «Fallait que je me défende»

«Je trouve que Reddit est une application dégueulasse, qui dégrade les gens, sans avoir les deux versions de l'histoire», lance Marc-Antoine Delage.

Sous la vidéo, il ajoute ceci:

«Et le pire? Ils se cachent derrière des faux pseudos pour déballer ce qu’ils pensent, parce qu’ils savent très bien qu’à visage découvert, ça passerait pas aussi bien.. where are we?»

Il invite du même coup ses fans à boycotter le réseau social, qu'il considère comme très toxique.

Si vous avez envie de voir l'épisode entier de Mythomane Podcast, qui dure environ 1h20, vous pouvez le faire dans la vidéo YouTube ci-dessous: