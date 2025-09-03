Les couteaux volent bas entre Marc-Antoine Delage et sa mère, voyez la vidéo!

Début du contenu principal.
Marc-Antoine Delage nous fait bien rire dans une nouvelle vidéo filmée aux côtés de sa maman adorée.
Le chanteur et influenceur, que l'on a suivi à Star Académie l'hiver dernier, s'est prêté au jeu du «Moi au moins» avec sa mère. Le concept: se roaster avec amour en pointant du doigt les petits travers de l'autre.
Vous allez voir, sa mère a un très grand sens de l'humour!
Voici la drôle de vidéo de Marc-Antoine Delage et sa maman:
Ils sont crampants, tous les deux.
En moins d'une journée, la vidéo avait été visionnée plus de 68 000 fois sur Instagram et 265 000 fois sur TikTok. C'est énorme!
La maman de Marc-Antoine Delage peut maintenant dire qu'elle est célèbre sur le Web!
Si vous ne suivez pas le chanteur et influenceur sur les réseaux sociaux, on vous invite à le faire dès maintenant!
Entre les parcelles de son quotidien et les reprises de chansons populaires, il nous offre souvent des vidéos comiques et des petits sketchs. Un talent à surveiller!
Marc-Antoine Delage de Star Académie a fait rêver ses abonnés en leur offrant un tour de sa maison.
Le jeune homme habite chez ses parents et les lieux sont grandioses. Dans la vidéo, partagée sur YouTube, Marc-Antoine dévoile chacune des pièces plus luxueuses les unes que les autres.
