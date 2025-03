Maïka Desnoyers nous présente son père

Avec l'image, Maïka explique que son père est un véritable passioné du monde de Disney. En effet, il a visité le parc d'attraction près de 400 fois!

Voici le petit mot de la talentueuse agente immobillière à ce sujet:

«Disney en famille avec les pros de Walt Disney qui en sont à leurs… 373e fois à Disney!!! Mon papa et ma belle mère passent les hivers ici, à Orlando. C’est probablement leur dernière année à venir ici, alors on a profité de l’occasion pour passer la relâche scolaire avec eux. J’ai hâte de vous montrer plus de photos féeriques.

( Tel que mentionné plusieurs fois, mes billets d’avion et de Disney étaient achetés bien avant Trump. On en profite donc sans magasiner et encourager ici.)»

Impressionnant! Outre le portrait de famille, nous avons eu droit à d'autres clichés dans la story Instagram de la star québécoise: