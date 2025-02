Voici l'accessoire qui a sauvé Maïka Desnoyers d'un incendie dans sa cuisine

Avant de vous présenter l’objet en question, laissez-moi vous expliquer la situation. C’est que dimanche soir, Étienne Boulay et Maïka Desnoyers ont reçu des amis pour regarder le match. Et comme tout bon hôte qui reçoit lors de la messe du football, un festin était au menu. Mais surprise lors de la préparation : le feu a pris dans le four.