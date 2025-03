Maïka Desnoyers annonce que Hayden déménagera à New York

Le beau-père d’Hayden, Étienne Boulay, a souligné le travail de ce dernier par la publication.

«Ton contexte familial, même si on fait tous de notre mieux, vient quand même avec une certaine pression. Et tu le gères vraiment bien! Hard work pays off, on and off the ice.»

Sa mère semble très émotive à l’idée que son fils quitte le domicile familial. Elle a écrit dans les commentaires sous la photo : «Je braille!!! OUF!! Joie, bonheur, fierté… et je ne sais pas comment vivre sans lui à la maison!!»