Maïka Desnoyers nous fait visiter le campus de Hayden à New York

La prep school pour garçons seulement est située dans le comté de Dutchess, au nord de New York. Hayden Latendresse y jouera au sein de l’équipe de hockey.

C’était donc le moment de visiter son futur environnement en famille, eux qui ont fait la route du Québec jusqu’à Pawling. Sur les réseaux sociaux, on a d’ailleurs eu droit à des bribes de leur road trip.

Une bourse pour étudier... et jouer au hockey

Lors de l’annonce de la merveilleuse nouvelle, Maïka Desnoyers avait expliqué qu’Hayden a reçu une bourse pour aller y étudier.

Dès l’an prochain, le jeune homme changera donc de domicile, de ville et d’équipe afin de réaliser son rêve: jouer au hockey le plus longtemps possible.