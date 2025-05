Voici quand sera diffusée la finale de Survivor Québec

Mais avant d’y arriver, à la finale de la saison, il faut passer par la fusion! Ce dimanche, les tribus Ugat et Malaki ne formeront plus qu’un seul groupe.

À partir de là, les immunités de groupe disparaissent, et chaque joueur devra défendre sa place seul. C’est le début d’une phase plus stratégique, où les alliances seront testées, on peut s'attendre à encore des twists, et où chaque épreuve d’immunité individuelle aura un impact direct sur le conseil.

Malgré que la fusion est ce dimanche, il y a déjà quelques immunités individuelles, dont deux qui ont été gagnées par Myriam.