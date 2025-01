Il faut voir cette photo de Magalie Lépine-Blondeau prise par Julie Perreault

Magalie Lépine-Blondeau était de retour devant la caméra cette semaine. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un tournage télé mais bien d'une séance photo professionnelle!

La comédienne a pris la pose pour sa grande amie Julie Perreault. Pour l'occasion, elle a enfilé un justaucorps noir transparent et une petite camisole noire.

Nous avons eu droit à une première photo de cette séance et Magalie Lépine-Blondeau est à couper le souffle! Avec ses boucles d'oreilles argentées et son maquillage de soirée, l'actrice est plus glamour que jamais: