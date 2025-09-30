Madonna s’ouvre sur sa relation avec celui qui a été son «pire ennemi»

Début du contenu principal.
Madonna a abordé la relation conflictuelle qu’elle a eue avec son frère, se confiant sur sa réconciliation qui a eu lieu tout juste avant son décès.
C’est lors de son passage au balado On Purpose avec Jay Shetty que la chanteuse a jasé avec transparence du délicat sujet, rappelant l’importance du pardon.
Sans donner de détails sur les raisons qui ont poussé son frère et elle à se perdre de vue, elle a confié :
«Il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie et qui m’ont fait me dire "je ne pardonnerai jamais à cette personne."
Mais aujourd’hui, je ne veux plus avoir ces sentiments parce que c’est une prison, et c’est du poison… De ne pas être capable de pardonner et de vivre dans un état constant de haine ou un désir de voir souffrir quelqu’un… C’est comme un poison ou de cancer.
C’est pourquoi c’est important de pardonner, même ceux que vous considérez comme vos pires ennemis.»
C’est important de pardonner, même ceux que vous considérez comme vos pires ennemis.
Elle a ensuite précisé que c’est justement ces gens si près de nous, qu’on considère comme nos alliés, qui peuvent le plus nous décevoir.
«Ces déceptions sont souvent les plus difficiles à endurer et on croit alors que ce qui nous sauvera est de ne jamais pardonner, comme si ça nous donnait un pouvoir magique.»
Mais c’est plutôt le contraire a-t-elle affirmé expliquant que ça nous gruge, que ça nous tire vers le bas.
De pouvoir lui dire "je t’aime et je te pardonne", ça a été très important pour moi.
Et même si la Madonne confiait savoir qu’elle devait pardonner pour se sentir elle-même mieux, ça n’a pas été plus facile.
Après plusieurs années sans se parler, c’est finalement lui qui m’a rejoint alors qu’il était malade et qui m’a demandé mon aide. Madonna a confié :
«Et j’ai eu ce moment où je me suis questionnée à savoir si j’allais aider mon «ennemi». Et je l’ai fait et je me suis sentie tellement plus légère! Ça a été un véritable poids de moins sur mes épaules.
Simplement de pouvoir être dans la même pièce que lui et de lui tenir la main, même dans un contexte où il était mourant, mais de pouvoir lui dire "je t’aime et je te pardonne", ça a été très important pour moi.»
Confiant qu'elle travaillait sur du nouveau matériel, elle a expliqué qu’elle avait écrit une chanson au sujet de son frère intitulée Fragile.
Même chose pour une autre pièce, Forgive yourself, qu’elle a écrite en lien avec son expérience avec lui.
Il s’agissait de la première entrevue offerte par la Queen de la pop à un podcast, elle qui s’est assise durant plus de 2h avec l’animateur afin de majoritairement parler de spiritualité et de la façon dont ça a changé (et sauvé) sa vie depuis 28 ans.
Durant son entretien, Madonna insiste: pour elle, le succès est inextricablement lié à la spiritualité. Elle affirme : «Le succès, c'est d'avoir une vie spirituelle, point. Je ne serais pas là si je n’en avais pas une.»
Elle soutient que le véritable but de l'âme est d'«apporter la lumière dans le monde».
L'artiste, réputée pour son engagement en faveur des droits humains, déclare que le succès se mesure à ce que l'on fait pour les autres, surtout là où il y a de l'obscurité.
Le succès, c'est d'avoir une vie spirituelle, point. Je ne serais pas là si je n’en avais pas une.
Durant l'entretien, l'interprète de sept fois lauréate d'un Grammy avoue avoir été autrefois «esclave ou victime de l’opinion des autres». Elle a toutefois appris à accepter que de ne pas s'intégrer, c'est ce qui vous sauve.
Madonna et son professeur de Kabbalah (une pratique spirituelle), Eitan Yardeni, lancent d'ailleurs un nouveau cours intitulé The Mystical Studies of the Zohar.
Le cours promet d'explorer la sagesse spirituelle pour trouver le succès, le sens et la lumière, en particulier face aux défis de la vie.
Tous les détails se trouvent ici.
Vous aimerez aussi: