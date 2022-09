Vidéo: Madonna, nouvellement rousse, embrasse une rappeuse à pleine bouche

Et voici le vidéoclip entier de Hung Up on Tokischa avec Madonna :

 

La rappeuse de 26 ans est d'origine dominicaine. En plus de faire de la musique, elle est créatrice de contenu XXX.

Ce remix du succès Hung Up est lancé un mois après que Madonna nous ait offert une compilation de ses 50 plus grands succès. Cet album best-of se nomme Finally Enough Love et il est disponible en plusieurs formats.