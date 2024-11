Lysandre Nadeau et Claude Bégin croient avoir vu un OVNI et font appel à leur communauté

La créatrice de contenu a été la première à avancer que les images qu’ils ont réussi à capter pendant leur soirée dans un chalet dans les bois sont vraiment particulières.

Comme on dit «une image vaut mille mots», et c’est ce que nous avons eu la chance d'expérimenter avec un extrait de leur observation de la veille. On a clairement pu voir, sur une trame sonore du couple mystifié, un objet lumineux se déplacer rapidement de droite à gauche pour finalement disparaître aussi rapidement qu’il était arrivé.

Tout comme nous, le couple semble ne pas y croire mais demande tout de même l’aide de toute personne qui aurait pu observer le phénomène. Si on se fie à la vidéo, on peut aisément écarter l’hypothèse d’un avion, d’un oiseau ou encore d’un drône puisque l’objet volant non identifié se déplace trop rapidement et s'évanouit dans la nature.

On espère avoir des réponses très rapidement!

