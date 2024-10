Claude Bégin dit adieu à sa longue chevelure des 10 dernières années, voyez le processus

Au salon, Claude Bégin était très bien accompagné puisque sa douce Lysandre Nadeau et leur fils Blaise butinaient tout autour alors qu’il se faisait couper les cheveux.

Lysandre Nadeau a par la suite partagé une vidéo de son amoureux et sa nouvelle coupe, inscrivant «MY MAN» et on ne peut qu’admettre que ça lui va tout aussi bien que ses cheveux longs.

Vous aimerez aussi: