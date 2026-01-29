Lynda Lemay dévoile son nouveau un nouveau duo surprenant

Début du contenu principal.
Lynda Lemay est de retour avec un tout nouveau projet!
La chanteuse a annoncé un duo surprenant pour un album unique en formule guitare et voix, en compagnie du guitariste et auteur-compositeur français Jean-Félix Lalanne.
L’album comptera 14 nouvelles chansons de Lynda Lemay, où elle est accompagnée par le musicien. Une 15e pièce viendra toutefois surprendre le public : pour la première fois, Jean-Félix Lalanne devient auteur-compositeur-interprète… puisqu’il y chante lui-même.
Par voie de communiqué, Lynda Lemay a d’ailleurs souligné l’importance de cette collaboration: «Cette rencontre devait arriver.»
Intitulé À fleur de cordes, l’album sera disponible officiellement le 27 février 2026. En plus des chansons inédites, Lynda Lemay y revisite certains de ses grands succès, dont Le plus fort, c’est mon père.
Présentement en tournée en France, Lynda Lemay sera de retour au Québec à la mi-février. Elle s’arrêtera à Saint-Donat le 14 février, à Montréal le 15 février, à Sherbrooke le 20 février et à l’Île d’Orléans le 27 février.
