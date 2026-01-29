Lynda Lemay dévoile son nouveau un nouveau duo surprenant

L’album comptera 14 nouvelles chansons de Lynda Lemay, où elle est accompagnée par le musicien. Une 15e pièce viendra toutefois surprendre le public : pour la première fois, Jean-Félix Lalanne devient auteur-compositeur-interprète… puisqu’il y chante lui-même.

Par voie de communiqué, Lynda Lemay a d’ailleurs souligné l’importance de cette collaboration: «Cette rencontre devait arriver.»