Lynda Lemay avait un message pour sa fille: «j’en ai la gorge toute nouée»

Dans une publication Instagram, la chanteuse a partagé une photo en compagnie de sa fille, sous laquelle elle a crié toute sa fierté.

Ayant eu la chance d’assister à l’un de ses spectacles, Lynda Lemay a confié avoir applaudi «à m’en éclater les paumes». La mère et la fille se trouvaient à Konstanz, en Allemagne, où Jessie performait avec le cirque Krone.

«Tu brilles, tu rayonnes, tu éblouis! Beauté pure! J’en ai la gorge toute nouée! Bravo! Je t’aime! ❤️»