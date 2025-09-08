Lynda Lemay avait un message pour sa fille: «j’en ai la gorge toute nouée»

Début du contenu principal.
Lynda Lemay a de quoi être fière de sa grande fille, Jessie.
Née de son union avec l’humoriste et producteur Patrick Huard, Jessie est une artiste de cirque et voltigeuse qui se produit aux quatre coins du monde.
Dans une publication Instagram, la chanteuse a partagé une photo en compagnie de sa fille, sous laquelle elle a crié toute sa fierté.
Ayant eu la chance d’assister à l’un de ses spectacles, Lynda Lemay a confié avoir applaudi «à m’en éclater les paumes». La mère et la fille se trouvaient à Konstanz, en Allemagne, où Jessie performait avec le cirque Krone.
«Tu brilles, tu rayonnes, tu éblouis! Beauté pure! J’en ai la gorge toute nouée! Bravo! Je t’aime! ❤️»
Le cirque où évolue Jessie est reconnu comme le plus grand d’Europe. Fondé en 1905, il rassemble une multitude d’artistes ainsi que des centaines d’animaux.
De son côté, Lynda Lemay poursuit sa tournée un peu partout au Québec au cours des prochaines semaines. Elle sera à Sainte-Marie-de-Beauce le 11 octobre, à Pont-Rouge le 17 octobre, un spectacle déjà complet, puis à Saint-Jérôme le 12 novembre. Les billets sont disponibles ici!
