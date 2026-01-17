Lynda Lemay partage une rare photo de sa grande fille Jessie

Lynda Lemay a partagé une rare photo de sa fille Jessie Huard sur ses réseaux sociaux dans les dernièers jours.

La chanteuse et auteure-compositrice a profité de cette publication pour souligner une importante réussite de la jeune femme, qui œuvre aujourd’hui dans le milieu du cirque.

Jessie Huard, née en 1997, est la fille de Lynda Lemay et de l’humoriste Patrick Huard, avec qui l’artiste a été en couple pendant quelques années.