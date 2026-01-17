Lynda Lemay partage une rare photo de sa grande fille Jessie

Début du contenu principal.
Lynda Lemay a partagé une rare photo de sa fille Jessie Huard sur ses réseaux sociaux dans les dernièers jours.
La chanteuse et auteure-compositrice a profité de cette publication pour souligner une importante réussite de la jeune femme, qui œuvre aujourd’hui dans le milieu du cirque.
Jessie Huard, née en 1997, est la fille de Lynda Lemay et de l’humoriste Patrick Huard, avec qui l’artiste a été en couple pendant quelques années.
Contrairement à plusieurs enfants de personnalités publiques, Jessie n’a pas choisi de faire carrière dans le milieu du showbiz québécois. Elle évolue plutôt dans l’univers du cirque, où elle est aujourd’hui trapéziste professionnelle.
Elle se produit avec sa troupe, les Flying Tabares, dans différents pays à travers le monde.
D'ailleurs, Jessie et les Flying Tabares viennent tout juste de remporter le Prix d’or au Festival international du cirque de Budapest, en Hongrie. Une distinction que Lynda Lemay a tenu à souligner en partageant un cliché accompagné d’un message de félicitations!
Dans sa publication, elle a écrit:
« Je suis tellement, mais tellement fière de ma lumineuse fille, mon éblouissante trapéziste! Quel parcours admirable! Félicitations! Bravo les Flying Tabares! @jessie.flying »
Il s’agit d’une rare publication mettant en vedette Jessie Huard, qui demeure généralement peu présente dans l’espace public québécois.
Bravo à Jessie et aux Flying Tabares pour cette distinction! Et on comprend totalement pourquoi Maman Lemay a voulu immortaliser le moment!