Éc(rire) : une nouvelle série à voir avec les auteurs de vos comédies préférées!

Avis à tous les fans de télé et d'humour!

Louis Morissette, Martin Matte, Kim Lizotte, Guy A. Lepage, Claude Meunier se confieront sur le métier de scénariste dans une nouvelle série!

En partenariat avec l’École nationale de l’humour (ÉNH), Noovo.ca propose Éc(rire), une nouvelle émission de 18 capsules qui valorise le métier de scénariste humoristique.

Dans chaque épisode, un ou une scénariste prend la parole et raconte ses débuts, ses aspirations et des anecdotes, et partage sa passion pour l’écriture.