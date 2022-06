Un nouveau projet très emballant pour David et Alex de L’amour est dans le pré

David et Alex de L’amour est dans le pré ne manquent pas de projets stimulants. Le couple chouchou a récemment présenté un de ceux-ci, qui est destiné à des membres de la famille bien précieux: leurs poules pondeuses! Les amoureux ont effectivement construit un poulailler ultra moderne pour abriter celles qui leur offrent des œufs frais tous les jours.

Dans un extrait de La famille est dans le pré, les amoureux ont effectivement raconté comment était venue cette idée. Avec des étoiles dans les yeux, ils ont parlé de ce beau projet qui leur a demandé beaucoup de temps, faisant appel au côté manuel de David, mais qui les comble de bonheur. L'extrait où ils nous font visiter l'endroit se trouve dans la vidéo en en-tête.

David et Alex semblent accumuler les idées de projets à réaliser ensemble, et on ne peut qu’être emballés qu’ils se soient trouvés!

