C'est confirmé: Big Brother Célébrités revient pour une 3e saison!

Le format Big Brother a été adapté dans plus de 60 marchés, et compte plus de 34 000 épisodes, 8 500 colocataires, 6 400 évictions et 90 millions d’abonnés sur les médias sociaux. (Distribué par Banijay, BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS est produit par Entourage Télévision, en collaboration avec Bell Média.)

L'hiver dernier, Marie-Mai confiait que les célébrités appelaient eux-même la production pour faire partie de la deuxième saison sur Noovo. On a vraiment hâte de voir qui seront les stars de la troisième édition de la populaire télé-réalité!

D'ici là, revoyez TOUS les épisodes de la saison 2 de Big Brother Célébrités gratuitement sur Noovo.ca!

Vous aimerez aussi:

Consulter tous les contenus de Lysandre Dolbec