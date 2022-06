Marie-Mai annonce une merveilleuse nouvelle

« Je traversais une grande période de changement et de transition dans ma vie à ce moment-là. When the caterpillar turns into a butterfly! Il restera pour moi la manifestation physique de mon état intérieur et mon désir de m'impliquer davatnage, inspirer, être présente et montrer à tous ceux qui en ont besoin que nous ne sommes pas les situations difficiles que nous traversons. Nous ne sommes pas nos cheveux et nos circonstances. Nous sommes la résilience et la lumière qui était là avant et qui sera là après. »

D'ailleurs, le 15 juin marque une date importante pour Leucan, qui célèbre 44 années d’expertise en accompagnement et en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille.

Revoyez ci-dessous des moments importants de l'implication de Marie-Mai auprès de Leucan :