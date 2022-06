Bianca Gervais a de quoi être fière de ce nouveau projet!

Bianca Gervais a de quoi être fière, elle qui a réalisé un projet qu’elle chérissait depuis longtemps: présenter un documentaire. Mixmania: 20 ans plus tard a été dévoilé lundi, suscitant d’ailleurs de belles réactions des vedettes qu’on adore!

La comédienne devanue réalisatrice avait effectivement comme aspiration de se lancer dans le documentaire avant sa quarantaine, et c’est mission accomplie. Écoutez sa réaction dans la vidéo en en-tête.

De nombreux amis du show-business ont d’ailleurs tenu à féliciter l’artiste, dont son amoureux, Sébastien Diaz, qui a applaudi cette grande réalisation. Sur son compte Instagram, il a inscrit: «Ça donne des moments magiques, beaucoup d’émotion, un déploiement de talent et d’émotion hallucinant… et ça me rend si fier.»

D’autres vedettes ont aussi souligné le lancement de Mixmania: 20 ans plus tard, dans une suite de stories repartagées par Bianca Gervais. Les extraits se trouvent dans la vidéo au top de l'article.

Le documentaire sera disponible dès le 22 juin sur Crave et vous ne voulez pas manquer ça!

