Tout le gratin était à la première de José Gaudet

C’était la première médiatique de Y’était temps!, le nouveau spectacle de José Gaudet et tout le gratin artistique y était!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



Lundi 30 septembre avait lieu, à la 5e salle de la Place des Arts, la première médiatique de l’humoriste José Gaudet.

Celui que l’on connaît entre autres de par son duo d’humour avec Mario Tessier, a décidé, 30 ans après sa sortie de l’École nationale de l’humour, d’assumer une carrière en solo. Y'était temps! est donc exactement ce que son public se dit en voyant la liste des dates et endroits où sa tournée québécoise se posera.

D’ailleurs, un grand nombre de personnalités connues étaient présentes pour l’encourager et surtout rire des blagues de l’ami. Marie-Christine Proulx, Sébastien Benoît, Isabelle Racicot, Jean-Philippe Dion et Marie-Ève Janvier pour ne nommer que ceux-ci, ont partagé avec fierté, sur leurs réseaux sociaux, des images du dit spectacle et leurs commentaires étaient très élogieux et touchants.



On souhaite un bon retour sur les planches à José Gaudet et une longue carrière solo!

Vous aimerez aussi: