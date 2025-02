Après une pause, Louis-Jean Cormier explique pourquoi il revient sur les réseaux sociaux

«Partir du bon pied #1

Se servir des réseaux sociaux pour promouvoir le bonheur et/ou le chemin pour s’y rendre. Ce ne sont que des suggestions, peut-être qu’elles vous feront du bien…

Partagez-moi vos trouvailles dans les commentaires!

Premier livre: The Untethered Soul de Michael A. Singer»

Dans la section des commentaires, les fans de Louis-Jean Cormier sont ravis de découvrir ce nouveau rendez-vous lecture.

Parmi les personnalités qui ont commenté cette vidéo de la star, on compte Marina Orsini qui applaudit son idée. Annie Major-Matte et Rafaëlle Roy, de leur côté, on répondu avec leur suggestion de livre de croissance personnelle préféré: La Source Noire de Patrice Van Eersel et Le Guerrier pacifique de Dan Millman.