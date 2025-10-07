Le chanteur Loud annonce son retour sur scène

Loud annonce une toute nouvelle tournée!

Il s'agit en fait de deux spectacles à grand déploiement qui auront lieu en 2026. Le chanteur et rappeur nous promet une «expérience scénique entièrement repensée» où ses nouvelles chansons seront mises de l'avant.

Les dates à mettre au calendrier: le 13 février au Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau et le 6 mars au Théâtre Capitole à Québec.

Pour ces deux concerts, Loud sera accompagné d'un invité spécial, Rymz, qui assurera la première partie.