Le chanteur Loud annonce son retour sur scène

Loud annonce une toute nouvelle tournée!
Il s'agit en fait de deux spectacles à grand déploiement qui auront lieu en 2026. Le chanteur et rappeur nous promet une «expérience scénique entièrement repensée» où ses nouvelles chansons seront mises de l'avant.
Les dates à mettre au calendrier: le 13 février au Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau et le 6 mars au Théâtre Capitole à Québec.
Pour ces deux concerts, Loud sera accompagné d'un invité spécial, Rymz, qui assurera la première partie.
Voici ce qu'on peut lire au sujet de ces deux premiers concerts annoncés pour Loud en 2026 dans un communiqué envoyé aux médias:
«Ce nouveau spectacle s'annonce comme une véritable immersion dans l'univers singulier de Loud: une scénographie renouvelée, une énergie contagieuse et des surprises exclusives réservées au public de Gatineau et de Québec. Pendant 75 minutes, le rappeur transformera la scène en un terrain de jeu vibrant, où chaque morceau deviendra une expérience en soi, à la croisée de la fête et de l'émotion.»
Le nouvel album de Loud, son quatrième disque solo, sera lancé d'ici la fin de l'année 2025. On aura donc amplement le temps d'apprendre ses nouvelles chansons par coeur!
Les billets pour les spectacles de Québec et de Gatineau seront mis en vente au grand public ce vendredi 10 octobre dès 10h sur gestev.com, le theatreducasino.com et le theatrecapitole.com.
Par ailleurs, Loud a récemment interprété sa nouvelle chanson Quelque chose pour la première fois à la télévision.
Vous pouvez revoir un extrait de sa performance dans la vidéo Instagram ci-dessous:
Tel que mentionné plus haut, le nouvel extrait musical de Loud s'intitule Quelque chose et se veut une déclaration d'amour à celle qui partage sa vie, l'actrice Catherine St-Laurent.
Habituellement discret sur leur relation au quotidien, le rappeur parle cette fois-ci avec son coeur et rend hommage à sa douce.
Pour mettre cette chanson d'amour en images, Loud et Catherine St-Laurent ont filmé leurs aventures à New York. Le résultat rappelle les clips de Lana Del Rey, et la chanson est drôlement bonne!
