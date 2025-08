Catherine St-Laurent dévoile son nouveau projet complètement alléchant!

Dans sa plus récente infolettre, Catherine St-Laurent a annoncé une grande nouvelle: elle prépare son tout premier livre!

Ce projet, sur lequel elle travaille depuis plus d’un an, prendra la forme d’un livre de recettes qui paraîtra au printemps 2026. «Parce qu’écrire un livre de recettes, la gang, wow, c’est beaucoup de travail, et j’ai encore pas mal de pain sur la planche (fallait que je le plug quelque part). Bien sûr, je suis entourée d’éditeurs formidables chez Éditions Cardinal (ceux qui éditent, entre autres, Trois fois par jour), mais je suis surtout accompagnée de mon inséparable camarade : Dre Anne-Julie Tessier», écrit-elle avec enthousiasme.