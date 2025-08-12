Loud déclare son amour à Catherine St-Laurent dans ce nouveau clip

Loud est de retour en musique et lance une chanson accompagnée d'un vidéoclip.

Cet extrait musical s'intitule Quelque chose et se veut une déclaration d'amour à celle qui partage sa vie, l'actrice Catherine St-Laurent.

Habituellement discret sur leur relation au quotidien, le rappeur parle cette fois-ci avec son coeur et rend hommage à sa douce.

Pour mettre cette chanson d'amour en images, Loud et Catherine St-Laurent ont filmé leurs aventures à New York. Le résultat rappelle les clips de Lana Del Rey, et la chanson est drôlement bonne!

Voici le vidéoclip de Quelque chose, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous: