Loud déclare son amour à Catherine St-Laurent dans ce nouveau clip

Début du contenu principal.
Loud est de retour en musique et lance une chanson accompagnée d'un vidéoclip.
Cet extrait musical s'intitule Quelque chose et se veut une déclaration d'amour à celle qui partage sa vie, l'actrice Catherine St-Laurent.
Habituellement discret sur leur relation au quotidien, le rappeur parle cette fois-ci avec son coeur et rend hommage à sa douce.
Pour mettre cette chanson d'amour en images, Loud et Catherine St-Laurent ont filmé leurs aventures à New York. Le résultat rappelle les clips de Lana Del Rey, et la chanson est drôlement bonne!
Voici le vidéoclip de Quelque chose, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication ci-dessous:
«Pas de partage ni de parenthèse
Si on est partenaire c’est à part entière
On manquera jamais d’essence si on part ensemble
Y’a rien de passager à part ton siège
I know it’s a lot to take but I just gotta get it out the way
Question existentielle: quand t’es tombé du ciel
Est-ce que t’as saisi la gravité?
Quelque chose about you
On my family j’ai jamais vu une femme like you», chante le rappeur sur la mélodie accrocheuse.
La nouvelle chanson romantique de Loud, Quelque chose, est disponible partout dès maintenant.
La nouveauté de Loud est un clin d'oeil à Quelque chose about you de Nodeja, le groupe du chanteur Barnev.
Celui qu'on a récemment vu à Big Brother Célébrités avait connu du succès avec cette chanson en 1993. Barnev est d'ailleurs crédité sur le nouvel extrait de Loud.