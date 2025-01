Vacances en Floride: attendez de voir les fabuleux looks d’Isabelle Gauvin

Isabelle Gauvin profite actuellement d’un moment de détente et de bonheur en famille avec son mari Luc Poirier et leurs enfants.

C’est en Floride que la petite famille s’est installée pour profiter du soleil, s’évadant du froid polaire du Québec. Et sur les réseaux sociaux, on a pu voir les différents looks d'été d'Isabelle Gauvin!

