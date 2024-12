10 classiques du cinéma québécois à redécouvrir pendant les Fêtes

Merci pour tout

Une comédie dramatique qui suit les aventures rocambolesques de deux sœurs, Christine et Marianne Cyr. Après le décès de leur père, un homme absent et manipulateur, elles découvrent qu’il leur a laissé un héritage inattendu: une urne remplie de ses cendres et une mystérieuse dette à rembourser.

Les deux sœurs, qui ont une relation tumultueuse, entreprennent un road trip imprévu jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine pour disperser les cendres de leur père. Ce voyage devient l’occasion pour elles de régler leurs différends, d’affronter leur passé et de retrouver leur complicité. Entre drames familiaux, situations cocasses et moments d’émotion, le film explore la complexité des relations fraternelles et la quête de liberté personnelle.

A voir sur Crave