Léane Labrèche-Dor sur sa mère: «je la vois dans cet enfant»

Léane Labrèche-Dor était de passage au balado N’oublie pas ta brosse à dents animé par Alexandre Barrette.
Au cours de la conversation, elle a confié qu’elle rêvait de pouvoir faire rencontrer sa mère, décédée il y a plusieurs années, et son fils, un souhait profondément touchant.
Elle s’est confiée sur le fait qu’elle reconnaît beaucoup de sa mère dans son fils, une réalité à la fois belle et douloureuse pour elle. La comédienne a admis que le plus difficile depuis le décès de sa mère est d’accepter qu’elle ne pourra jamais rencontrer ses enfants.
«Parce que... Parce que je la vois dans cet enfant-là, t'sais, ce que... Ce que quelqu'un m'avait dit quand elle était morte, pis j'étais comme: "ah, elle verra jamais mes enfants, si j'ai la chance d'avoir des enfants." Pis quelqu'un m'a dit: "ben, toi, tu vas la voir dans tes enfants, t'sais. Fait que, c'est quand même beau.»
La comédienne est la fille de Fabienne Dor, décédée en juin 2005 des suites d’un cancer.
Sur le plan professionnel, on peut retrouver Léane Labrèche-Dor dans la quotidienne Antigang, où elle incarne le rôle de Fanny Boutin.