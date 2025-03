Léane Labrèche-Dor avait un message pour son chum

«Cette photo représente énormément de belles choses pour moi. Mickaël, et moi, on est dans le chargement derrière le studio de Camping de l’ours. On est pas ensemble encore à ce moment-là. On est des amis. On boit notre bière de party de fin de tournage. Le bonheur qui se dégage de cette photo et combien on a l’air bien ensemble, me fait toujours chaud au cœur. C’est un grand ami, qui est devenu mon amoureux. Et je me trouve extraordinairement chanceuse de vivre avec un gars qui me fait autant rire et autant sentir bien.»

Rappelons que cette émission jeunesse a été diffusée de 2015 à 2016 sur les ondes de VRAK.

Ils sont tellement beaux à voir, tous les deux! Ils sont aujourd'hui parents du petit Milo, qui a aura 4 ans ce printemps.