Justin Bieber actionne la machine à rumeurs et les fans s'emballent

Moins de deux mois après la sortie de son nouvel album, Justin Bieber fait une annonce qui fait grandement réagir ses milliers de fans: il lancera Swag II à minuit ce soir!
Comme son album sorti en juillet s'intitule Swag, il pourrait s'agir d'un deuxième disque entier ou d'une édition différente. Pourrait-il nous offrir des remixes? Des versions acoustiques? Les admirateurs de Justin Bieber émettent des tonnes d'hypothèses sur les réseaux sociaux.
Afin d'annoncer cette grande surprise, la superstar canadienne a commencé en partageant cette photo avec ses 294 millions d'abonnés sur Instagram:
«swag II à minuit ce soir», écrit le chanteur avec l'image.
Puis, Justin Bieber s'est mis à publier plusieurs panneaux publicitaires montrant le titre et la pochette de cet album à venir à minuit ce vendredi:
C'est définitivement une grande journée chez les Bieber! Alors que Justin Bieber annonce l'arrivée de Swag II, il fait également la promotion de la marque de cosmétiques de sa femme, rhode.
Bien qu'elle ait vendu la compagnie cet été, Hailey Bieber en est toujours l'égérie. Les produits rhode sont disponible pour la première fois au Canada, chez Sephora à compter d'aujourd'hui.
Sur une toute autre note, rappelons la récente altercation verbale de Justin Bieber avec les paparazzis.
C’est en avril dernier que l’événement a eu lieu à Palm Springs, en Californie. Visiblement très agacé par leur présence, le chanteur a exprimé son ras-le-bol face à ceux qui le suivaient. La scène, obtenue et diffusée par TMZ, est désormais disponible sur le compte Instagram de Secret Mag.
