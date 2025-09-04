Justin Bieber actionne la machine à rumeurs et les fans s'emballent

Moins de deux mois après la sortie de son nouvel album, Justin Bieber fait une annonce qui fait grandement réagir ses milliers de fans: il lancera Swag II à minuit ce soir!

Comme son album sorti en juillet s'intitule Swag, il pourrait s'agir d'un deuxième disque entier ou d'une édition différente. Pourrait-il nous offrir des remixes? Des versions acoustiques? Les admirateurs de Justin Bieber émettent des tonnes d'hypothèses sur les réseaux sociaux.

Afin d'annoncer cette grande surprise, la superstar canadienne a commencé en partageant cette photo avec ses 294 millions d'abonnés sur Instagram: