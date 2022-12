Découvrez les 5 agricultrices et agriculteurs de L'amour est dans le pré, saison 11!

27 ans

Howick, Montérégie

Producteur laitier et de grandes cultures

Débrouillard et curieux, Bobby est entouré de ses parents et de ses trois sœurs, qui occupent une place importante dans sa vie. De nature plus introvertie, il cherche une fille entreprenante, prête à s’investir dans une relation et qui trouvera son bonheur en s’intégrant auprès des siens.

Pour en apprendre plus au sujet de Robert, cliquez ici!

Marc-Antoine