Ce couple de L'amour est dans le pré attend un premier enfant

Et oui, il s’agit de Valérie et Bobby ! Le couple a partagé la plus mignonne des photos pour partager la grande nouvelle.

On comprend également que les nouveaux parents attendent une petite princesse prochainement:

«Déjà 22 semaines de cohabitation avec elle💜 Et oui, Bobby et moi avons le bonheur de vous annoncer que la famille s’agrandira en février prochain. Une petite cocotte se joindra à la famille 💜 Nous avons bien hâte de faire sa rencontre! 👶🏻»