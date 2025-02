La mère de Marie Soleil Dion est en vedette dans ce film fantastique

Le film met en scène Lucien (Fabien Cloutier), un démon maussade et misanthrope qui a vécu plus de 350 ans sur Terre. Il trouve un refuge dans sa librairie, mais son havre de paix est perturbé par l’arrivée de Daniel (Pier-Luc Funk), un assistant humain enthousiaste. Ensemble, ils s’engagent dans une aventure improbable pour sauver leur librairie. Au contact de son nouveau collègue, Lucien se laissera peu à peu gagner par l’optimisme et découvrira même en Daniel un allié inattendu.