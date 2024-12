Le fils de Marie Soleil Dion critique son numéro d'humour et c'est hilarant

C'est tellement drôle!

Du point de vue d'un gamin, on comprend pourquoi un «roast» amical peut sembler méchant. Et on adore le fait que Léon est convaincu que le prénom de l'humoriste est Pierre-Hébert!

Une réunion VRAK la vie

Pour Marie Soleil Dion, ce spectacle était l'occasion de retrouver ses anciennes covedettes de VRAK la vie.

Elle, Pierre Hébert et Philippe Laprise ont joué dans cette série jeunesse pendant 6 ans, de 2009 à 2015. Ensemble, ils ont enregistré 160 épisodes!

Voici une photo de leurs retrouvailles: