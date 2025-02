Chantal Fontaine rejoint la saison 2 de cette série populaire!

La saison 2 de Cœur vintage comptera huit épisodes de dix minutes chacun. On retrouvera l’excellente Rachel Graton à la réalisation, Pascale Renaud-Hébert à l’écriture, ainsi que Fanny Britt, qui agit à la fois comme collaboratrice à l’écriture et script-éditrice.

Les fans seront ravis d’apprendre que plusieurs acteurs de la première saison reprennent du service, dont Anne-Marie Cadieux, Guylaine Tremblay, Dominique Pétin, Frédéric Millaire Zouvi, Marie-Thérèse Fortin et Vincent Leclerc. L’ajout de Chantal Fontaine, bien connue pour ses rôles marquants au petit écran, promet d’apporter une nouvelle dynamique à la série!

Dans cette deuxième saison, on suivra Pauline dans une nouvelle phase de sa vie. Toujours passionnée de littérature, elle tente désormais de se consacrer à l’écriture, une ambition qui se révèle bien plus complexe et exigeante qu’elle ne l’avait imaginé. À cela s’ajoutent les défis personnels de ses amies proches, qui traversent des périodes de turbulences. Peu à peu, Pauline prend conscience que les idéaux et les aspirations littéraires ne sont pas toujours à la hauteur des attentes.