Fabien Cloutier se transforme en démon, voyez les premières images

Ce film est une adaptation cinématographique de l’œuvre de Samuel Cantin. On y découvre Lucien (Fabien Cloutier), un démon maussade et misanthrope, qui a vécu plus de 350 ans sur Terre. Il trouve refuge dans sa librairie, mais sa quiétude est perturbée par l’arrivée de Daniel (Pier-Luc Funk), un assistant humain enthousiaste. Ensemble, ils se lancent dans une aventure improbable pour sauver leur librairie. Au contact de son nouveau collègue, Lucien s’ouvrira peu à peu au monde et trouvera même en Daniel un allié inusité.

