Découvrez qui sera à l’animation du Gala Les Olivier 2026

« L'accueil chaleureux que j’ai eu au dernier gala Les Olivier est un de mes plus beaux souvenirs à vie, avec la naissance de mon fils et quand j'ai découvert que l'émission l'Épicerie avait un spécial bloopers. Ça m'a donné plus qu'envie de revenir à l'animation cette année, avec la même équipe solide. Merci à l'APIH et à Radio-Canada de me faire confiance encore une fois ! On a bien hâte de vous voir au gala ! », dévoile Korine.

Korine Côté n’en est pas à son premier coup d’éclat. Avec près de 20 ans de carrière, elle s’est taillé une place de choix sur la scène humoristique québécoise. Elle a raflé deux Olivier du Numéro de l’année, présenté deux one-woman shows acclamés (Mon show et Gros plan), a participé à de nombreux galas d’humour, en plus de participer à la saison 3 de Big Brother Célébrités!

En 2025, sa première animation du Gala Les Olivier a été un véritable succès… au point de lui valoir deux nominations aux Prix Gémeaux. Une reconnaissance qui souligne à la fois son humour aiguisé et la finesse de sa prestation!