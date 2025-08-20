Découvrez qui sera à l’animation du Gala Les Olivier 2026

Début du contenu principal.
C’est officiel: Korine Côté reprend le micro du Gala Les Olivier!
Après le succès de l’édition 2025, l’humoriste sera de retour à l’animation de cette grande fête de l’humour québécois, diffusée en direct le dimanche 29 mars 2026 sur ICI TÉLÉ.
L’an dernier, Korine avait charmé autant le public que l’industrie avec son humour mordant et son énergie contagieuse. Son retour ne surprend donc personne, mais fait assurément plaisir à plusieurs!
« L'accueil chaleureux que j’ai eu au dernier gala Les Olivier est un de mes plus beaux souvenirs à vie, avec la naissance de mon fils et quand j'ai découvert que l'émission l'Épicerie avait un spécial bloopers. Ça m'a donné plus qu'envie de revenir à l'animation cette année, avec la même équipe solide. Merci à l'APIH et à Radio-Canada de me faire confiance encore une fois ! On a bien hâte de vous voir au gala ! », dévoile Korine.
Korine Côté n’en est pas à son premier coup d’éclat. Avec près de 20 ans de carrière, elle s’est taillé une place de choix sur la scène humoristique québécoise. Elle a raflé deux Olivier du Numéro de l’année, présenté deux one-woman shows acclamés (Mon show et Gros plan), a participé à de nombreux galas d’humour, en plus de participer à la saison 3 de Big Brother Célébrités!
En 2025, sa première animation du Gala Les Olivier a été un véritable succès… au point de lui valoir deux nominations aux Prix Gémeaux. Une reconnaissance qui souligne à la fois son humour aiguisé et la finesse de sa prestation!
On lui dit « MERDE » pour l'an prochain!
