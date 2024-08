Kim Rusk se fait entarter par sa fille, voyez le résultat

Kim Rusk a joué à un jeu plutôt sucré avec sa fille et le résultat est hilarant!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



En effet, c'est via le compte Instagram de l'animatrice que nous avons pu assister à un adorable moment mère-fille où une partie de roche-papier-ciseaux a généré un gros suspense.

Le but du jeu était donc de gagner le plus de parties de roche-papier-ciseaux pour pouvoir entarter son adversaire.

On a pu déceler une belle compétition entre les deux et une joie contagieuse émanant de Billie, la petite bientôt âgée de six ans. On a bien ri de voir Kim Rusk espérer gagner et se faire complètement avoir, un coup de roche à la fois. De voir Kim le visage plein de crème fouettée a rendu la finale sublime.

Un gros bravo à Billie pour sa partie presque parfaite!

Vous aimerez aussi: