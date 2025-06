Kim Rusk donne des nouvelles de la santé de son père, Patrick Zabé

«Allô tout le monde !

Vous êtes très nombreux à prendre des nouvelles de mon papa, et ça le/nous touche énormément.

Les derniers jours ont été particulièrement chargés… mais sa situation est beaucoup plus stable en ce moment. 🙏

Merci du fond du cœur pour vos bons mots, vos encouragements, vos prières pleines d’espoir et votre bienveillance. Ça nous porte, vraiment.

Un immense merci aussi à toutes les personnes du système de santé qui prennent soin de lui avec autant de cœur. On est vraiment chanceux de vous avoir.

Family first.

Full love.🫶🏻»

Toute l'équipe de NoovoMoi - En Vedette envoie son énergie à Patrick Zabé pendant cette période plus difficile.

Rappelons que le chanteur et homme d'affaires est atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années. Il a reçu le diagnostic en avril 2007, à l'âge de 65 ans.