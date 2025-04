Mike Beaudoin nous présente sa fille sur le tapis rouge

En plus de soutenir son collègue Mario Tessier, Mike Beaudoin poursuit actuellement sa propre tournée avec Acharné, son deuxième one-man-show très attendu. Ce solide stand-up, reconnu pour son humour franc, piquant et sans filtre, continue de puiser dans sa vie personnelle pour livrer des anecdotes aussi hilarantes que croustillantes.

Après le succès de sa tournée VRAI, ses dizaines de milliers d’abonnés fidèles sur les réseaux sociaux et ses apparitions marquantes à la radio, Mike revient plus acharné que jamais. Entre la vie avec son ado qui se confie un peu trop, sa peur des psys, son impatience omniprésente et bien d’autres histoires, le spectacle est un vrai tourbillon d’humour et d’honnêteté brute.

Un humoriste à voir absolument… et un papa visiblement très fier!

