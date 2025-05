Kid Rock félicite ces deux chanteurs québécois

Quand une chanson franchit les époques et les langues pour toucher une nouvelle génération, ça crée de la magie... et c’est exactement ce qui se passe avec Picture, reprise en français par Clément Jacques et Marie-Mai!

Le morceau culte, popularisé à l’origine par Kid Rock et Sheryl Crow en 2002, connaît une deuxième vie spectaculaire… au Québec!

Eh oui, depuis deux semaines, la nouvelle version trône au sommet du top 100 BDS à la radio québécoise, et le phénomène ne passe pas inaperçu, même à l’international.