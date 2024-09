Ian St-Pierre, le conjoint de Marie-Mai, annonce qu'il a vendu son resto

C’est sur son compte Instagram qu’Ian a partagé les raisons de sa décision.

«Au cours des trois dernières années, je me suis donné corps et âme pour y arriver et je crois que c’est mission accomplie!



Merci à vous chers amis, collègues et clients. Je n’aurais pas pu accomplir ma mission (ou ma vision) sans vous.



Je passe le flambeau, mais sachez que vous êtes entre très bonnes mains et je vous invite à retourner y manger!»