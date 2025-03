Marie-Mai et Clément Jacques jouent un couple parfait dans ce vidéoclip

Marie-Mai et son charmant Ian sont sur un petit nuage !

On les aperçoit de plus en plus souvent sur leurs réseaux sociaux, et une récente publication montre les deux tourtereaux enlacés et rayonnants d’amour l’un pour l’autre.

Dans les commentaires, Marie-Mai souligne l’importance de Ian dans sa vie et le fait qu’ils se retrouvent après plus de 25 ans.

Voici la photo et ce qu'elle a écrit!

