Ian St-Pierre publie une photo avec la fille de Marie-Mai, puis fait un clin d’oeil à David Laflèche

Le projet de vignoble prend forme

Ian a récemment commencé à travailler sur son projet: Vignoble Rivière Duchêne. Il travaille actuellement sur le développement du menu.

Jeudi, il a partagé une photo de la salle à manger, qui est spacieuse, lumineuse et élégante, avec des tables en bois massif et un mélange de styles moderne et naturel.