Kevin Bazinet était très bien accompagné pour cette performance télé surprise

Pour Kevin et ses élèves, c’est beaucoup plus rassurant de chanter en groupe que de chanter seul.e devant le public.

«En tant que chanteur, on se met beaucoup de pression sur les épaules. De me retrouver sur scène avec eux, c’est quelque chose qui me rassure», a admis le professeur de musique en ajoutant que cela l’aidait aussi pour son anxiété.