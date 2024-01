Kevin Bazinet fait enfin son grand retour musical, huit ans après son dernier album!

L'annonce de cette nouvelle a suscité une grande excitation parmi ses fans, qui suivent avec impatience l'évolution artistique du chanteur.

Après la parution de son dernier album Talk to me en 2015, le père de famille a marqué son retour musical le 14 janvier dernier en dévoilant sept nouvelles chansons: Difference, Ensemble, Healing, Killing Myself with Kindness, Madeline, Black Rainbow et A Smile Bring Good Feelings.

Kevin promet également la sortie d'autres morceaux au cours de l'année à venir.