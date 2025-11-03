«Est-ce un coup de foudre?»: Katy Perry attire une fois de plus tous les regards

Les commentaires sous la publication sont nombreux. Certains internautes n’ont pas hésité à réagir, dont l’un qui écrit: «She best not be writing a song about Justin 🙄😒» Ce qui se traduit par: «Elle a intérêt à ne pas écrire une chanson sur Justin.»

La question qui revient le plus souvent: est-ce que la chanteuse pop essaie de faire passer un message? Disons qu'elle a le sens du punch, et du timing.

Rappelons que Justin Trudeau et Katy Perry se sont trouvés au centre de rumeurs de romance après avoir été aperçus ensemble lors d’un souper à Montréal, puis en train de s’embrasser sur un bateau à Santa Barbara.