«Est-ce un coup de foudre?»: Katy Perry attire une fois de plus tous les regards

Dans une récente publication Instagram, selon pleusieurs fans, Katy Perry semble faire référence à sa relation avec Justin Trudeau.
Après avoir officiellement confirmé leur relation lors d'une sortie à Paris, la chanteuse aurait en effet offert un nouvel indice à ses abonnés sur les réseaux sociaux.
Dans un décor inspiré des années 90, la star a pris la pose avec un look parfaitement fidèle à cette époque. Vêtue d’un crop top avec l'inscription Crush et d’un jean taille basse, Katy Perry attire tous les regards.
Dans sa publication, elle écrit «Is it a...», et sur son t-shirt on peut lire «Crush». Cet amalgame peut se traduire par «Est-ce un coup de foudre?». Un clin d’œil qui laisse croire à une référence directe Justin Trudeau.
Voici les photos:
Les commentaires sous la publication sont nombreux. Certains internautes n’ont pas hésité à réagir, dont l’un qui écrit: «She best not be writing a song about Justin 🙄😒» Ce qui se traduit par: «Elle a intérêt à ne pas écrire une chanson sur Justin.»
La question qui revient le plus souvent: est-ce que la chanteuse pop essaie de faire passer un message? Disons qu'elle a le sens du punch, et du timing.
Rappelons que Justin Trudeau et Katy Perry se sont trouvés au centre de rumeurs de romance après avoir été aperçus ensemble lors d’un souper à Montréal, puis en train de s’embrasser sur un bateau à Santa Barbara.
Katy Perry et Justin Trudeau ont été aperçus à Paris alors qu’ils célébraient l’anniversaire de la chanteuse.
Selon TMZ, ils ont assisté à un spectacle de cabaret au célèbre Crazy Horse de la capitale française.
