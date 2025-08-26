Karine Gonthier-Hyndman dévoile son adorable baby bump sur le tapis rouge

Début du contenu principal.
Karine Gonthier-Hyndman a brillé lors de la rentrée télévisuelle de Radio-Canada hier soir... et pas seulement à cause de son chandail scintillant!
Sur le tapis rouge, elle a osé un look qui sort de l’ordinaire: un haut doré lumineux et... un short noir entrouvert qui laisse paraître son joli ventre rebondi!
Enceinte de près de 7 mois, la comédienne était tout simplement magnifique lors de la soirée!
Karine, qu’on retrouvera en septembre dans la nouvelle quotidienne Antigang, s’apprête à vivre une toute nouvelle aventure: celle de la maternité! Elle partage sa vie avec Maxwell Wolf, commissaire d’exposition, et ensemble, ils accueilleront bientôt leur premier enfant.
Rappelons que Karine nous avait présenté son amoureux pour la toute première fois en mai dernier, lors de la grande première du film Deux femmes en or. Le couple avait alors posé ensemble devant les caméras, visiblement complice et heureux de partager ce moment marquant. Une première apparition publique qui n’est pas passée inaperçue!
La rentrée télévisuelle est officiellement lancée et Radio-Canada a déroulé son tapis rouge pour célébrer la nouvelle saison 2025-2026. Sourire aux lèvres et tenues impeccables, les vedettes du petit écran se sont donné rendez-vous à la Maison de Radio-Canada pour marquer le coup dans une ambiance festive!