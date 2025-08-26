Karine Gonthier-Hyndman dévoile son adorable baby bump sur le tapis rouge

Karine Gonthier-Hyndman a brillé lors de la rentrée télévisuelle de Radio-Canada hier soir... et pas seulement à cause de son chandail scintillant!

Sur le tapis rouge, elle a osé un look qui sort de l’ordinaire: un haut doré lumineux et... un short noir entrouvert qui laisse paraître son joli ventre rebondi!

Enceinte de près de 7 mois, la comédienne était tout simplement magnifique lors de la soirée!