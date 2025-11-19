Justin Trudeau se prépare pour l’hiver et fait sensation sur TikTok

Début du contenu principal.
Justin Trudeau fait à nouveau jaser et cette fois-ci, ce n'est pas à cause de sa nouvelle amoureuse Katy Perry. Du moins, pas directement!
C'est que l'ex-premier ministre du Canada a reçu sa commande de bois de chauffage cette semaine. Quand ils ont réalisé chez qui ils déchargeaient les bûches, les deux employés ont pris une photo avec Justin Trudeau.
Ils ont ensuite partagé les images sur TikTok avec une chanson de Katy Perry en guise de trame sonore:
Vous l'aurez deviné, l'entreprise a rapidement vu les commentaires se multiplier sous la publication.
Plusieurs détracteurs du politicien en ont profité pour faire de mauvaises blagues. Devant ces nombreuses réactions, Bois chauffage KM a demandé aux utilisateurs de rester respectueux dans leurs commentaires:
«On voit bien que la photo avec Justin Trudeau fait réagir. On tient simplement à préciser que ce moment n’était pas un geste politique, mais une photo prise dans un contexte public. On respecte complètement votre liberté d’opinion, même quand elle diffère de la nôtre. L’objectif de cette page a toujours été de rassembler et de partager du contenu qui fait du bien, pas de diviser. Merci de rester respectueux dans les commentaires.»
Vous pouvez lire les commentaires en question en cliquant juste ici pour voir la publication originale sur TikTok.
Justin Trudeau a fait beaucoup jaser au cours des dernières semaines depuis qu’on l’a vu en train d’embrasser la populaire chanteuse Katy Perry sur un bateau à Santa Barbara en Californie.
L’ancien premier ministre du Canada est ensuite revenu au pays pour retrouver sa famille afin de célébrer l’Action de grâce.
Comble de l’ironie: c’est Sophie Grégoire Trudeau qui a partagé une photo de Justin en train de se servir des mets typiques de l’Action de grâce!
Vous aimerez aussi: