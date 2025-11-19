Justin Trudeau se prépare pour l’hiver et fait sensation sur TikTok

Justin Trudeau fait à nouveau jaser et cette fois-ci, ce n'est pas à cause de sa nouvelle amoureuse Katy Perry. Du moins, pas directement!

C'est que l'ex-premier ministre du Canada a reçu sa commande de bois de chauffage cette semaine. Quand ils ont réalisé chez qui ils déchargeaient les bûches, les deux employés ont pris une photo avec Justin Trudeau.

Ils ont ensuite partagé les images sur TikTok avec une chanson de Katy Perry en guise de trame sonore: